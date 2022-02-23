Руководитель МЛС прокомментировал желание Неймара сыграть в северо-американской лиге

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Руководитель МЛС прокомментировал желание Неймара сыграть в северо-американской лиге

Фото: инстаграм Неймара\Автор неизвестен

Руководитель МЛС Дон Гарбер прокомментировал слова бразильского нападающего ПСЖ Неймара, который заявил о желании поиграть в северо-американской лиге в конце карьеры.

"Клубы могут подписать Месси, если он решит, что хочет играть в МЛС. То же самое касается Неймара или любого другого игрока.

Но если они приедут сюда не для того, чтобы вносить вклад в свой клуб и в нашу лигу, то мы бы не хотели, чтобы они выступали в МЛС", - цитирует Гарбера Goal.com.

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