Руководитель "Монако" рассказал о странной реакции Головина на хет-трик в матче Лиги 1

Вице-президент "Монако" Олег Петров рассказал, что российский полузащитник команды Александр Головин был расстроен, несмотря на хет-трик и голевую передачу в матче чемпионата Франции с "Нимом" (4:3).

"Сейчас я поздравлял команду в раздевалке. Вижу — он сидит расстроенный. Забил три гола, но всё равно недоволен, что так шла игра. Должны были выигрывать без такой нервотрёпки. В подобной ситуации другой светился бы от счастья, но Головин не отделяет себя от команды. Молодец", - приводит слова Петрова "Спорт-Экспресс".

24-летний Головин является воспитанником ЦСКА. В 2018 году он перешел в "Монако" за 30 миллионов евро. В нынешнем сезоне Головин провел за монегасков 9 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал три результативные передачи.

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