Руководитель "Монако" рассказал о странной реакции Головина на хет-трик в матче Лиги 1

Теги монакоалександр головин

Руководитель "Монако" рассказал о странной реакции Головина на хет-трик в матче Лиги 1

Вице-президент "Монако" Олег Петров рассказал, что российский полузащитник команды Александр Головин был расстроен, несмотря на хет-трик и голевую передачу в матче чемпионата Франции с "Нимом" (4:3).

"Сейчас я поздравлял команду в раздевалке. Вижу — он сидит расстроенный. Забил три гола, но всё равно недоволен, что так шла игра. Должны были выигрывать без такой нервотрёпки. В подобной ситуации другой светился бы от счастья, но Головин не отделяет себя от команды. Молодец", - приводит слова Петрова "Спорт-Экспресс".

24-летний Головин является воспитанником ЦСКА. В 2018 году он перешел в "Монако" за 30 миллионов евро. В нынешнем сезоне Головин провел за монегасков 9 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал три результативные передачи.

Не пропустите: ЦСКА отреагировал на хет-трик Головина в чемпионате Франции. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Успехи "Баварии" и "РБ Лейпциг", очередной провал "Боруссии". Все результаты 20-го тура Бундеслиги

Успехи "Баварии" и "РБ Лейпциг", очередной провал "Боруссии". Все результаты 20-го тура Бундеслиги

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ ПСЖ 27 68
2 Марсель Марсель 28 56
3 Ренн Ренн 28 50
4 Лилль Лилль 28 49
5 Ницца Ницца 28 41
6 Реймс Реймс 28 41
7 Лион Лион 28 40
8 Монпелье Монпелье 28 40
9 Монако Монако 28 40
10 Страсбур Страсбур 27 38
11 Анжер Анжер 28 39
12 Бордо Бордо 28 37
13 Нант Нант 28 37
14 Брест Брест 28 34
15 Метц Метц 28 34
16 Дижон Дижон 28 30
17 Сент-Этьен Сент-Этьен 28 30
18 Ним Ним 28 27
19 Амьен Амьен 28 23
20 Тулуза Тулуза 28 13
Полная таблица

топ-5 тегов