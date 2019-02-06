Руководитель поисковой операции: "Семья Салы понимает, что он мёртв"

Дэвид Мирнс, руководитель операции по поиску самолёта, пропавшего 21 января в районе Нормандских островов, признался, что уже никто не питает иллюзий относительно того, что новичок "Кардиффа" Эмилиано Сала и пилот Дэвид Айбботсон могли выжить.

"Семьи понимают, что оба уже мертвы. Они просто хотят найти их тела. Это самое главное. Что касается самолёта, то его обломки нужны только для того, чтобы выяснить причину трагедии" - приводит слова Мирнса Goal.com.

Напомним, что спасательная операция длительное время не давала результатов, только в минувшее воскресенье удалось найти обломки воздушного судна, а в них был обнаружен труп мужчины.

28-летний Сала летел из Франции в Великобританию, чтобы присоединиться к "Кардиффу", который купил его за несколько дней до авиакатастрофы за 17 миллионов евро.

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