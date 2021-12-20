Руководитель ПСЖ оценил игру Месси

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Руководитель ПСЖ оценил игру Месси

Фото: инстаграм Лионеля Месси/Автор неизвестен

Спортивный директор "Пари Сен-Жермен" Леонардо поделился мнением об игре аргентинского нападающего Лионеля Месси.

"У меня нет сомнений в таланте Месси. Если вы в нем сомневаетесь, то ничего не понимаете в футболе. Лионель показывает невероятную игру за ПСЖ. Он и Мбаппе участвовали почти в каждой атаке клуба. Мы подписывали Месси не для шоу в каждом матче, он дал нам возможность стать более конкурентоспособными. Лео может сыграть решающую роль в каждом матче", — приводит слова Леонардо Goal.

В нынешнем сезоне 34-летний Месси провел за ПСЖ 15 матчей во всех турнирах, забил шесть голов и отдал пять результативных передач.

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