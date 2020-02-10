Руководитель ПСЖ оценил шансы команды в Лиге Чемпионов



Спортивный директор ПСЖ Леонардо заявил, что он доволен составом команды и верит в успех клуба в Лиге Чемпионов.

"Я счастлив, так как ПСЖ обладает прекрасным составом. У кого еще есть такие игроки? Неймар и Мбаппе входят в числу четырех лучших футболистов в мире. Так что, у нас есть два игрока из топ-4 в мире. Чего нам бояться в Лиге Чемпионов?

Люди все время сомневаются в наших шансах в Лиге Чемпионов. Но у меня нет сомнений. Наш вратарь три раза выигрывал Лигу Чемпионов. Также у нас одни из лучших молодых футболистов", - приводит слова Леонардо L'Equipe.

Напомним, что в 1/8 финала Лиги Чемпионов ПСЖ сыграет с дортмундской "Боруссией". Первый матч состоится в Дортмунде 18 февраля. Ответная игра пройдет в Париже 11 марта.

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