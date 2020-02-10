Руководитель ПСЖ оценил шансы команды в Лиге Чемпионов
Спортивный директор ПСЖ Леонардо заявил, что он доволен составом команды и верит в успех клуба в Лиге Чемпионов.
"Я счастлив, так как ПСЖ обладает прекрасным составом. У кого еще есть такие игроки? Неймар и Мбаппе входят в числу четырех лучших футболистов в мире. Так что, у нас есть два игрока из топ-4 в мире. Чего нам бояться в Лиге Чемпионов?
Люди все время сомневаются в наших шансах в Лиге Чемпионов. Но у меня нет сомнений. Наш вратарь три раза выигрывал Лигу Чемпионов. Также у нас одни из лучших молодых футболистов", - приводит слова Леонардо L'Equipe.
Напомним, что в 1/8 финала Лиги Чемпионов ПСЖ сыграет с дортмундской "Боруссией". Первый матч состоится в Дортмунде 18 февраля. Ответная игра пройдет в Париже 11 марта.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|23
|58
|2
|Марсель
|24
|49
|3
|Ренн
|24
|41
|4
|Лилль
|24
|40
|5
|Монпелье
|24
|37
|6
|Страсбур
|24
|36
|7
|Монако
|24
|35
|8
|Бордо
|24
|34
|9
|Лион
|23
|33
|10
|Реймс
|24
|33
|11
|Ницца
|24
|33
|12
|Нант
|24
|33
|13
|Брест
|24
|30
|14
|Анжер
|24
|30
|15
|Сент-Этьен
|24
|28
|16
|Метц
|24
|27
|17
|Дижон
|24
|25
|18
|Ним
|24
|24
|19
|Амьен
|24
|20
|20
|Тулуза
|24
|13