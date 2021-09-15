Руководитель ПСЖ высказался о будущем Мбаппе

Фото: инстаграм Килиана Мбаппе/Автор неизвестен

Спортивный директор "Пари Сен-Жермен" Леонардо выразил мнение, что клубу удастся продлить контракт с нападающим Килианом Мбаппе.

"Мбаппе является потрясающим игроком. У нас феноменальная тройка нападения: Месси — Неймар — Мбаппе. Мы рассчитываем, что она будет действовать больше одного года. Я не думаю, что Килиан уйдет из ПСЖ. Продление контракта с ним всегда было для нас приоритетной целью. Не представляю, что должно произойти, чтобы он ушел", - сказал Леонардо в эфире Canal+.

В нынешнем сезоне 23-летний Мбаппе провел за ПСЖ пять матчей, забил четыре гола и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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