Руководитель ПСЖ высказался о будущем Мбаппе
Фото: инстаграм Килиана Мбаппе/Автор неизвестен
Спортивный директор "Пари Сен-Жермен" Леонардо выразил мнение, что клубу удастся продлить контракт с нападающим Килианом Мбаппе.
"Мбаппе является потрясающим игроком. У нас феноменальная тройка нападения: Месси — Неймар — Мбаппе. Мы рассчитываем, что она будет действовать больше одного года. Я не думаю, что Килиан уйдет из ПСЖ. Продление контракта с ним всегда было для нас приоритетной целью. Не представляю, что должно произойти, чтобы он ушел", - сказал Леонардо в эфире Canal+.
В нынешнем сезоне 23-летний Мбаппе провел за ПСЖ пять матчей, забил четыре гола и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.
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|Лион
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|Монако
|28
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|Страсбур
|27
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|Анжер
|28
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|Бордо
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|13
|Нант
|28
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|Брест
|28
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|Метц
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