Руководитель ПСЖ высказался о переходе Месси

Фото: инстаграм Лионеля Месси/Автор неизвестен

Спортивный директор "Пари Сен-Жермен" Леонардо поделился мнением о переходе в парижский клуб аргентинского нападающего Лионеля Месси.

"Мы начали общаться с Месси в январе, я не буду этого скрывать. Тогда до завершения его контракта с "Барселоной " оставалось менее 6 месяцев. До января 2021 года мы не выходили с ним на связь. Лионель хотел остаться в "Барселоне", он говорил, что хочет завершить карьеру в этом клубе. Но теперь его история в "Барселоне" завершена и началась наша. Невероятно видеть в ПСЖ такого игрока, как Месси. Это очень приятное чувство", – приводит слова Леонардо Canal Plus.

Напомним, что 34-летний Месси перешел в ПСЖ в статусе свободного агента и подписал с клубом контракт до лета 2023 года.

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