Руководитель ПСЖ высказался о возможном трансфере Месси

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Руководитель ПСЖ высказался о возможном трансфере Месси

Спортивный директор "Пари Сен-Жермен" Леонардо поделился мнением о возможном трансфере аргентинского нападающего "Барселоны" Лионеля Месси.

"ПСЖ всегда интересуется футболистами уровня Месси. Но сейчас не время обсуждать трансферы", - приводит слова Леонардо France Football.

В нынешнем сезоне 33-летний Месси провел за "Барселону" 22 матча во всех турнирах, забил 14 голов и отдал шесть результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года. Таким образом, форвард может перейти в другой клуб бесплатно.

Не пропустите: СМИ: максимально возможное наказание для Месси - 12-матчевая дисквалификация. | http://soccernews.ru
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