Руководитель "Рубина" озвучил амбициозные планы клуба

Генеральный директор "Рубина" Рустем Сайманов заявил, что в долгосрочных планах казанского клуба является завоевание чемпионского титула Российской Премьер-Лиги.

"Мы в этом году лидеров немножко потрепали: "Спартак" обыграли, "Зенит" два раза, ЦСКА, "Динамо". Стараемся! Все ребята молодые, боевые, никого не боятся. Что касается попадания в еврокубки, то это всегда является нашей целью. Мы и чемпионство хотим выиграть! Другое дело — получится или нет", - приводит слова Сайманова "Чемпионат".

После 21 тура "Рубин", набрав 34 очка, занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата России. Впрочем, от зоны еврокубков казанцы отстают всего на два очка.

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