Руководитель селекционного отдела "Сочи" назвал главную трансферную целью клуба

Руководитель селекционного отдела "Сочи" Александр Точилин рассказал, кого клуб намерен приобрести в летнее трансферное окно.

"Работаем в этом (трансферном) направлении с учетом того, что трансферное окно закрывается только в октябре. Ушел Полоз и теперь у нас в линии атаки дефицит. Именно атака - приоритет нашей трансферной политики сейчас. Остальные линии, по большому счету, укомплектованы", - цитируют РИА "Новости" Точилина.

23 августа "Сочи" обменял форварда Дмитрия Полоза на хавбека "Ростова" Ивелина Попова. Ранее клуб покинули нападающие Александр Кокорин и Александр Карапетян.

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