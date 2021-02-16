Руководитель "Сочи" высказался о возможном выкупе трансфера форварда "Спартака"
Генеральный директор "Сочи" Дмитрий Рубашко поделился мнением о возможном выкупе трансфера нападающего Александра Руденко, который арендован у московского "Спартака".
"Пока оценивать его игру не хочу. Сейчас у нас будет нелегкий финиш. По выкупу пока рано что-то обсуждать, посмотрим на его игру. Александру нужно быть в основе и начать забивать", – приводит слова Рубашко "Спорт-Экспресс".
В нынешнем сезоне 21-летний Руденко провел за "Сочи" 11 матчей во всех турнирах и отдал одну результативную передачу. Его контракт со "Спартаком" действует до лета 2022 года.
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