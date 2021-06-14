Руководитель "Спартака" назвал приоритетные трансферные цели

Фото: сайт "Спартака"

Генеральный директор "Спартака" Евгений Мележиков рассказал о приоритетах московского клуба в летнее трансферное окно.

"Приоритет в трансферной компании - правый защитник и опорник. Но никаких решений не будет принято, пока Руй не познакомится и не увидит команду.

На продление идут и Джикия и Жиго. Вопрос переговоров будет после Евро. Предварительный контакт с Джикией есть, и он позитивный. Представители Жиго прислал свои пожелания по контракту, мы прислали встречное предложение. Нужно говорить с самим Жиго, переговоры будут тоже после Евро", - приводит слова Мележикова Sport24.

Напомним, что в чемпионате России действует лимит - не более восьми иностранных футболистов в заявку на сезон. В настоящее время у "Спартака" 10 легионеров в первой команде - Самуэль Жиго, Айртон, Алекс Крал, Йоррит Хендрикс, Виктор Мозес, Остон Урунов, Квинси Промес, Педро Роша, Джордан Ларссон и Эсекьель Понсе.

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