Руководитель "Уфы" высказался о судействе в матче со "Спартаком"

Фото: инстаграм Соболева/Автор неизвестен

Председатель совета директоров "Уфы" Ростислав Мурзагулов поделился мнением о пенальти в ворота его команды на 94-й минуте матча с московским "Спартаком" в 16-м туре РПЛ (1:1).

"Соболев сделал свою работу. Если есть прикосновение по лицу, нападающий должен отобразить адские страдания. Если у него выдающиеся актерские способности – судья в них верит. Если нет, судья дает желтую за симуляцию.

У Соболева оказались выдающиеся актерские способности", – сказал Мурзагулов в эфире "Эхо Москвы в Уфе".

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