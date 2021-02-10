Руководитель "Уфы" высказался о возможном возвращении Газизова
Генеральный директор "Уфы" Ринат Шайбеков поделился мнением о возможном возвращении Шамиля Газизова в уфимский клуб.
"Шамиль Газизов всегда рядом с "Уфой". Он нам постоянно помогает и советует. Мне кажется, Шамиль Камилович никогда не оставит "Уфу" — это его родной клуб, он к нему неравнодушен. Вернeтся ли к работе в клубе? Мы даже не разговариваем на эту тему. Сейчас он просто рядом с командой. Никакой ясности нет, но, как говорится, мяч на стороне Газизова", – приводит слова Шайбекова "Чемпионат".
Напомним, что Газизов летом 2020 года покинул "Уфу" и занял пост генерального директора московского "Спартака". Впрочем, всего через пять месяцев он был уволен.
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