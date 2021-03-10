Руководитель "Ювентуса" высказался о гипотетическом трансфере Месси

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Руководитель "Ювентуса" высказался о гипотетическом трансфере Месси

Спортивный директор "Ювентуса" Фабио Паратичи поделился мнением о гипотетическом переходе в туринский клуб аргентинского нападающего "Барселоны" Лионеля Месси.

"Месси и Роналду в "Ювентусе"? Легко сделать так, чтобы в одной команде играли хорошие футболисты. Но сейчас футбол думает о другом. Я думаю, что подобный трансфер очень маловероятен гипотезу", – приводит слова Паратичи Corriere della Sera.

Напомним, что контракт 33-летнего Месси с "Барселоной" истекает ближайшим летом, поэтому он может перейти в другой клуб бесплатно. Интерес к форварду проявляют ПСЖ и "Манчестер Сити".

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