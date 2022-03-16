Руководитель "Ювентуса" высказался о ситуации с Дибалой

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Руководитель "Ювентуса" высказался о ситуации с Дибалой

Фото: инстаграм Пауло Дибалы/Автор неизвестен

Спортивный директор "Ювентуса" Павел Недвед сообщил, что в настоящее время клуб не ведет переговоры о продлении контракта с аргентинским нападающим Пауло Дибалой.

"Мы отложили переговоры со всемя игроками, не только с Дибалой. Все футболисты согласились, что сейчас нужно думать об игре. Впрочем, мы возобновим переговоры в подходящее время", - приводит слова Недведа La Gazzetta dello Sport.

Ранее сообщалось, что Дибала хочет перейти в "Барселону".

В нынешнем сезоне 28-летний Дибала провел за "Ювентус" 27 матчей во всех турнирах, забил 12 голов и отдал шесть результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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