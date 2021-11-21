Руководитель "Ювентуса" высказался об уходе Роналду
Фото: инстаграм Криштиану Роналду/Автор неизвестен
Вице-президент "Ювентуса" Павел Недвед поделился мнением о влиянии ухода португальского нападающего Криштиану Роналду на результаты команды в нынешнем сезоне.
"Итоги сезона мы подведем по его окончанию. В данный момент сезон в самом разгаре. Конечно, на команду повлиял уход Роналду, так как он покинул "Ювентус" в последний момент. Команда играла по определенной модели игры последние три года, а теперь Аллегри вынужден все перестраивать. Это привело к потерям очков в некоторых матчах. Тренеру нужно время, у него длительный контракт. Массимилиано пробует разные варианты. Нашей целью является не только победа в Лиге чемпионов, но также и как можно более высокое место в чемпионате Италии. А ведь есть еще Кубок и Суперкубок Италии", - приводит слова Недведа DAZN.
Роналду выступал за "Ювентус" с 2018 по 2021 годы. Всего он провел за туринский клуб 134 матча, забил 101 гол и отдал 22 результативные передачи.
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|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17