Руководитель "Ювентуса" высказался об уходе Роналду

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Руководитель "Ювентуса" высказался об уходе Роналду

Фото: инстаграм Криштиану Роналду/Автор неизвестен

Вице-президент "Ювентуса" Павел Недвед поделился мнением о влиянии ухода португальского нападающего Криштиану Роналду на результаты команды в нынешнем сезоне.

"Итоги сезона мы подведем по его окончанию. В данный момент сезон в самом разгаре. Конечно, на команду повлиял уход Роналду, так как он покинул "Ювентус" в последний момент. Команда играла по определенной модели игры последние три года, а теперь Аллегри вынужден все перестраивать. Это привело к потерям очков в некоторых матчах. Тренеру нужно время, у него длительный контракт. Массимилиано пробует разные варианты. Нашей целью является не только победа в Лиге чемпионов, но также и как можно более высокое место в чемпионате Италии. А ведь есть еще Кубок и Суперкубок Италии", - приводит слова Недведа DAZN.

Роналду выступал за "Ювентус" с 2018 по 2021 годы. Всего он провел за туринский клуб 134 матча, забил 101 гол и отдал 22 результативные передачи.

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