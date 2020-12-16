Руководитель "Зенита" будет отправлен в отставку
Генеральный директор петербургского "Зенита" Александр Медведев будет отправлен в отставку, сообщает Metaratings.
По сведениям издания, данное решение было принято около месяца назад. Сейчас всеми операционными вопросами в клубе занимается председатель совета директоров Елена Илюхина. Решение о кандидатуре нового генерального директора пока не принято.
65-летний Медведев возглавил "Зенит" в 2019 году. Под его руководством петербургский клуб в прошлом сезоне стал чемпионом России, а также завоевал Кубок и Суперкубок страны.
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