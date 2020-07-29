Руководитель "Зенита" прокомментировал уход из команды Бранислава Ивановича.

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Руководитель "Зенита" прокомментировал уход из команды Бранислава Ивановича.

Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев прокомментировал уход из петербургского клуба сербского защитника Бранислава Ивановича.

"Иванович — настоящий капитан! Он пришел в "Зенит" из "Челси", где был настоящим лидером, выигрывал Лигу чемпионов. В "Зените" с первых матчей он начал показывать свой уровень, практически ни одного матча не пропустил, если только из-за перебора желтых карточек, показывал свое отношение к делу, был душой команды и в раздевалке, и на поле. Расставание с Браниславом — одно из самых болезненных", — приводит слова Медведева ТАСС.

36-летний Иванович выступал за "Зенит" с 2017 года. За петербургский клуб он провел 125 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи. В составе "Зенита" Иванович становился двукратным победителем Российской Премьер-Лиги, а также обладателем Кубка России. Контракт игрока с клубом истек и он стал свободным агентом.

Не пропустите: Бранислав Иванович близок к переходу в клуб АПЛ. | http://soccernews.ru
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