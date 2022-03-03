Руководитель "Зенита" высказался о возможном уходе легионеров
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Фото: сайт "Зенита"/Автор неизвестен
Генеральный директор петербургского "Зенита" Александр Медведев выразил надежду, что иностранные футболисты не покинут клуб до конца сезона.
"Естественно, все люди обеспокоены – не важно, из какой они страны. Мы находимся в ежедневном контакте с ребятами. Анализируем ситуацию с учетом курса, который взят: необходимость доиграть чемпионат РПЛ и разыграть Кубок России. И, будучи информированными с нашей стороны, наши игроки никаких заявлений об уходе не делали и не делают. Надеюсь, в таком ключе мы сможем завершить сезон", – приводит слова Медведева "Спорт-Экспресс".
Напомним, что ранее "Зенит" покинул украинский защитник Ярослав Ракицкий.
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