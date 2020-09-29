Руководители "Уфы" встретились с игроками команды

Председатель совета директоров "Уфы" Ростислав Мурзагулов и генеральный директор Ринат Шайбеков встретились с командой сегодня утром, сообщает официальный сайт уфимского клуба.

Руководство клуба решило встретится с уфимцами из-за результатов команды. После 9 туров РПЛ команда находится а предпоследнем месте.

"Провели общее собрание. Разговор был откровенный. Мы - не просто команда. Мы семья. И любые проблемы решаем все вместе. Мы исправим ошибки и снова будем вас радовать, дорогие болельщики. Приходите в субботу в 16.00 на стадион, чтобы убедиться в игре с "Ротором", что нам не безразличны ваши чувства", - сказал Мурзагулов.

Матч "Уфа" - "Ротор" состоится в субботу, 3 октября. Начало - в 14.00 (мск).

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