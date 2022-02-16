Руководителю ПСЖ грозит наказание за поступок во время матча с "Реалом"

Фото: сайт ПСЖ/Автор неизвестен

Спортивный директор "Пари Сен-Жермен" Леонардо может быть наказан за разговор с главным арбитром в перерыве матча 1/8 финала Лиги чемпионов с мадридским "Реалом" (1:0), сообщает Marca.

По сведениям источника, бразильский специалист высказал арбитру Даниэле Орсато недовольство по поводу желтой карточки, предъявленной итальянскому полузащитнику Марко Верратти. По мнению Леонардо, хавбек на заслуживал предупреждения.

Контрольно-дисциплинарный комитет УЕФА может рассмотреть данный эпизод, если Орсато внес его в протокол матча.

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