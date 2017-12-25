Руководство АЕКа предлагает игрокам миллион евро за победу над киевским "Динамо" в Лиге Европы
Владелец АЕКа Димитрис Мелиссанидис пообещал игрокам своем команды премию в размере одного миллиона евро за победу над киевским "Динамо" в 1/16 финала Лиги Европы, сообщает Gazzetta.gr.
Впрочем в случае поражения он лишит игроков прежнего бонуса - 300 тысяч евро, который они должны получить за выход в плей-офф турнира.
Первый матч между АЕКом и киевским "Динамо" состоится в Греции 15 февраля. Ответная встреча пройдет 22 февраля.
Не пропустите: Семин дал характеристику сопернику по 1/16 финала Лиги Европы. | http://soccernews.ru
опрос
главное
Лента новостей
-
Джеррард рассказал о начале своей тренерской карьеры
-
Тони Пьюлис возглавил "Мидлсбро"
-
"Манчестер Сити" заинтересован в подписании хавбека дортмундской "Боруссии"
-
Карпин назвал тройку лучших игроков РФПЛ в 2017-м году
-
"Интер" назвал цену на Жоау Мариу
-
"Арсенал" определился с размером своего предложения по Дракслеру
-
"Барселона" рассматривает вариант с приобретением Головина в качестве альтернативы Коутиньо
-
Кавазашвили спрогнозировал результаты матчей сборной России на групповом этапе Чемпионата Мира
-
Блан исключил возможность своей работы в "Севилье"
-
"Манчестер Юнайтед" определился с размером своего предложения по Дибале
-
Венгер определился с приоритетным подписанием на январь
-
Промес прокомментировал свою победу в голосовании за лучшего игрока России 2017-го года
-
Карвахаль: "Мое удаление стало поворотным моментом в Эль Класико"
-
France Football назвал лучшего футболиста Франции 2017-го года
-
У Месси остался единственный соперник в борьбе за звание лучшего бомбардира 2017-го года
-
Определен лучший футболист России в 2017-м году
-
Марадона: "Мне не нравится ПСЖ"
-
Конте заинтересован в работе с "Реалом"
-
Неймар забил шедевральный гол в благотворительном матче
-
"Фенербахче" претендует на защитника "Зенита"
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Вильярреал
|6
|11
|2
|Астана
|6
|10
|3
|Славия Прага
|6
|8
|4
|Маккаби Тель-Авив
|6
|4
|Группа B
|М
|О
|1
|Динамо Киев
|6
|13
|2
|Партизан
|6
|8
|3
|Янг Бойз
|6
|6
|4
|Шкендербеу
|6
|5
|Группа C
|М
|О
|1
|Брага
|6
|10
|2
|Лудогорец
|6
|9
|3
|Истанбул ББ
|6
|8
|4
|Хоффенхайм
|6
|5
|Группа D
|М
|О
|1
|Милан
|6
|11
|2
|АЕК
|6
|8
|3
|Риека
|6
|7
|4
|Аустрия Вена
|6
|5
|Группа E
|М
|О
|1
|Аталанта
|6
|14
|2
|Лион
|6
|11
|3
|Эвертон
|6
|4
|4
|Аполлон
|6
|3
|Группа F
|М
|О
|1
|Локомотив Москва
|6
|11
|2
|Копенгаген
|6
|9
|3
|Шериф
|6
|9
|4
|Злин
|6
|2
|Группа G
|М
|О
|1
|Виктория Плзень
|6
|12
|2
|Стяуа Бухарест
|6
|10
|3
|Лугано
|6
|9
|4
|Хапоэль Беэр-Шева
|6
|4
|Группа H
|М
|О
|1
|Арсенал Лондон
|6
|13
|2
|Црвена Звезда
|6
|9
|3
|Кельн
|6
|6
|4
|БАТЭ
|6
|5
|Группа I
|М
|О
|1
|Зальцбург
|6
|12
|2
|Марсель
|6
|8
|3
|Коньяспор
|6
|6
|4
|Витория Гимарайнш
|6
|5
|Группа J
|М
|О
|1
|Атлетик Бильбао
|6
|11
|2
|Эстерсунд ФК
|6
|11
|3
|Заря Луганск
|6
|6
|4
|Герта
|6
|5
|Группа K
|М
|О
|1
|Лацио
|6
|13
|2
|Ницца
|6
|9
|3
|Зульте-Варегем
|6
|7
|4
|Витесс
|6
|5
|Группа L
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|6
|16
|2
|Реал Сосьедад
|6
|12
|3
|Русенборг
|6
|5
|4
|Вардар
|6
|1