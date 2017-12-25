Руководство АЕКа предлагает игрокам миллион евро за победу над киевским "Динамо" в Лиге Европы

Владелец АЕКа Димитрис Мелиссанидис пообещал игрокам своем команды премию в размере одного миллиона евро за победу над киевским "Динамо" в 1/16 финала Лиги Европы, сообщает Gazzetta.gr.

Впрочем в случае поражения он лишит игроков прежнего бонуса - 300 тысяч евро, который они должны получить за выход в плей-офф турнира.

Первый матч между АЕКом и киевским "Динамо" состоится в Греции 15 февраля. Ответная встреча пройдет 22 февраля.

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