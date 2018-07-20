Руководство "Анжи" не исключает, что клуб может не доиграть сезон 2018/2019

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Руководство "Анжи" не исключает, что клуб может не доиграть сезон 2018/2019Руководство махачкалинского "Анжи" не исключает, что клуб может не доиграть сезон 2018/2019, информирует Молодежь Дагестана.

Так, генеральный директор "орлов" Олег Флегонтов рассказал: "Из каких источников будет финансироваться "Анжи" в предстоящем сезоне? У меня нет ответа на этот вопрос. Финансирование "Анжи" - в ведении президента клуба Османа Кадиева. Насколько вероятно, что "Анжи" из-за финансовых проблем не доиграет сезон? Учитывая очень тяжелую финансовую ситуацию в данный момент, ничего нельзя исключать. Но мы прилагаем все усилия, чтобы этого не случилось".

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