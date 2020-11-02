Руководство АПЛ сообщило о четырех случаях заражения коронавирусом

АПЛ сообщила о четырех случаях заражения коронавиурсом. Об этом сообщает Sky Sports.



По данным источника, руководство АПЛ подтвердило, что три футболиста и один из сотрудников клубов сдали положительные тесты на Covid-19. Имена заразившихся не сообщаются. Сотрудник и футболисты изолированы на 10 дней.

Напомним, правительство Великобритании разрешило Премьер-лиге и некоторым другим популярным видам спорта продолжать работу во время четырехнедельного карантина, который начнется в Англии в четверг.

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