Руководство АПЛ сообщило о четырех случаях заражения коронавирусом

Теги коронавирус

Руководство АПЛ сообщило о четырех случаях заражения коронавирусом

АПЛ сообщила о четырех случаях заражения коронавиурсом. Об этом сообщает Sky Sports.

По данным источника, руководство АПЛ подтвердило, что три футболиста и один из сотрудников клубов сдали положительные тесты на Covid-19. Имена заразившихся не сообщаются. Сотрудник и футболисты изолированы на 10 дней.

Напомним, правительство Великобритании разрешило Премьер-лиге и некоторым другим популярным видам спорта продолжать работу во время четырехнедельного карантина, который начнется в Англии в четверг.

Не пропустите: Манджукич отклонил два предложения из АПЛ| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Конте рассказал, что мог стать главным тренером "Реала"

Конте рассказал, что мог стать главным тренером "Реала"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов