Руководство "Арарата" недовольно поведением Павлюченко

Теги арарат москвароман павлюченко

Руководство "Арарата" недовольно поведением Павлюченко

Руководство "Арарата" недовольно поведением форварда Романа Павлюченко, сообщают российские СМИ.

Боссы московского клуба возмущены тем, что футболист раньше срока отправился в отпуск, откуда публикует фотографии в соцсетях.

Генеральный директор "Арарата" после возвращения Павлюченко в Россию планирует провести с ним жёсткую беседу.  

Не пропустите: Президент "Урала" опроверг возможное возвращение Павлюченко. | http://soccernews.ru

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