Руководство "Арарата" недовольно поведением Павлюченко

Руководство "Арарата" недовольно поведением форварда Романа Павлюченко, сообщают российские СМИ.

Боссы московского клуба возмущены тем, что футболист раньше срока отправился в отпуск, откуда публикует фотографии в соцсетях.

Генеральный директор "Арарата" после возвращения Павлюченко в Россию планирует провести с ним жёсткую беседу.

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