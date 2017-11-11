Руководство "Арарата" недовольно поведением Павлюченко
Руководство "Арарата" недовольно поведением форварда Романа Павлюченко, сообщают российские СМИ.
Боссы московского клуба возмущены тем, что футболист раньше срока отправился в отпуск, откуда публикует фотографии в соцсетях.
Генеральный директор "Арарата" после возвращения Павлюченко в Россию планирует провести с ним жёсткую беседу.
Не пропустите: Президент "Урала" опроверг возможное возвращение Павлюченко. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Ошибочно засчитанный гол Агуэро приносит Аргентине победу над Россией
-
Вот так бы выглядел сегодняшний "Байер", не продавай он своих лидеров
-
Стык в Копенгагене: Дания принимает Ирландию в матче за выход на ЧМ-2018
-
Англия и Германия довольствовались нулевой ничьей
-
Праздник в Стокгольме: Швеция обыграла Италию
Лента новостей
-
Товарищеская игра между сборными России и Бразилии пройдет в "Лужниках"
-
Агуэро прокомментировал победу над сборной России
-
Замбия - Камерун - 2:2 (обзор)
-
Глушаков обменялся футболками с Месси
-
Замбия и Камерун расписали результативную ничью
-
Россия – Аргентина - 0:1 (обзор)
-
Клуб Бекхэма близок к вступлению в МЛС
-
Ошибочно засчитанный гол Агуэро приносит Аргентине победу над Россией
-
Подольски рассказал о несостоявшемся переходе в "Локомотив"
-
Агуэро открыл счёт в матче со сборной России
-
"Лацио" теряет Стракошу
-
Блаттера обвинили в сексуальных домогательствах
-
Болельщики "Вест Бромвича" требуют отставки Пьюлиса
-
В сборную Англии вызван вратарь "Норвича"
-
Первый тайм матча Россия - Аргентина завершился нулевой ничьей
-
Фридель возглавил "Нью-Инглэнд Революшн"
-
Буффон: "У нас ещё есть 90 минут, чтобы исправить эту непростую ситуацию"
-
Ещенко хочет поиграть в Англии
-
"Барселона" может приобрести Обамеянга
-
Защитник Швеции: "Минимальная победа - хороший результат, они играли неплохо, но мы были лучше"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Динамо Санкт-Петербург
|26
|64
|2
|Долгие Пруды
|26
|56
|3
|Текстильщик
|26
|52
|4
|Dinamo Moskva II
|26
|43
|5
|Спартак Кострома
|26
|43
|6
|Solaris
|26
|37
|7
|Торпедо Владимир
|26
|35
|8
|Domodedovo
|26
|33
|9
|Днепр
|26
|29
|10
|Псков 747
|26
|28
|11
|Строгино
|26
|23
|12
|Коломна
|26
|21
|13
|Знамя
|26
|16
|14
|Волга Тверь
|26
|16