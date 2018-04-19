Руководство "Арсенала" не намерено расставаться с Венгером

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Руководство "Арсенала" не намерено расставаться с ВенгеромРуководство лондонского "Арсенала" не намерено расставаться с главным тренером команды Арсеном Венгером.

Так, по сведениям Daily Mail, у 68-летнего специалиста сложились хорошие рабочие отношения с его работодателями. Клуб полностью доверяет своему наставнику и не намерен с ним расставаться, даже если по итогам текущего сезона команда не сможет завоевать место в Лиге Чемпионов на следующий сезон. Единственным вариантом ухода француза с занимаемой им должности является его отставка по собственному желанию.

Напомним, Венгер высказался о ходе восстановления Мхитаряна от травмы. | soccernews.ru

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