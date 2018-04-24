Руководство "Арсенала" определило двух фаворитов на замену Венгеру

Руководство лондонского "Арсенала" определило двух фаворитов на замену своему главному тренеру Арсену Венгеру, который покинет клуб по окончанию текущего сезона.

Так, по сведениям Sky Sports, исполнительный директор "канониров" Иван Газидис хочет, чтобы новым наставником команды стал Микель Артета, ныне работающий в тренерском штабе "Манчестер Сити". В свою очередь спортивный директор клуба Рауль Санллехи продвигает кандидатуру Луиса Энрике, последним местом работы которого была каталонская "Барселона".

Напомним, "Арсенал" определился с трансферным бюджетом на лето. | soccernews.ru