Руководство "Арсенала" поддержало Артету

"Арсенал" в ближайшее время не будет менять тренера.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, Микель Артета на данный момент имеет полноценную поддержку от боссов "канониров". По мнению Совета директоров, испанский специалист вписывается в концепцию по долговременному развитию клуба.