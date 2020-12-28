Руководство "Арсенала" поддержало Артету

Теги микель артетаарсенал лондон

Руководство "Арсенала" поддержало Артету"Арсенал" в ближайшее время не будет менять тренера. 

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, Микель Артета на данный момент имеет полноценную поддержку от боссов "канониров". По мнению Совета директоров, испанский специалист вписывается в концепцию по долговременному развитию клуба. 

В сезоне 2020/2021 лондонцы пока расположились на 15 месте таблицы АПЛ. Подопечные Артеты смогли набрать 17 очков за 15 матчей. 

Читать также: Артета прокомментировал безвыигрышную серию "Арсенала" в АПЛ | http://soccernews.ru

 
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