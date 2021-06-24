Руководство "Астон Виллы" уверено в будущем Грилиша

Теги астон вилладжек грилиш

Руководство "Астон Виллы" уверено в будущем ГрилишаФото: инстаграм Грилиша/Автор неизвестен

Как сообщает The Athletic, в "Астон Вилле" уверенны в том, что Джек Грилиш останется в команде как минимум на еще один сезон.

По информации источника, бирмингемцы уверенны, что могут удержать игрока сборной Англии, даже не взирая на интерес со стороны грандов - "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед". Также отмечается, что клуб намерен усилить линию атаки в это трансферное окно.

В прошедшем сезоне Грилиш сыграл 27 матчей за "Астон Виллу", в которых забил 7 голов и отдал 12 голевых передач.

Также не пропустите: "Венеция" интересуется Дивеевым. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Официально: УЕФА отменил правило выездного гола

Официально: УЕФА отменил правило выездного гола

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов