Руководство "Астон Виллы" уверено в будущем Грилиша

Фото: инстаграм Грилиша/Автор неизвестен

Как сообщает The Athletic, в "Астон Вилле" уверенны в том, что Джек Грилиш останется в команде как минимум на еще один сезон.

По информации источника, бирмингемцы уверенны, что могут удержать игрока сборной Англии, даже не взирая на интерес со стороны грандов - "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед". Также отмечается, что клуб намерен усилить линию атаки в это трансферное окно.

В прошедшем сезоне Грилиш сыграл 27 матчей за "Астон Виллу", в которых забил 7 голов и отдал 12 голевых передач.

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