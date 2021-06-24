Руководство "Астон Виллы" уверено в будущем Грилиша
Фото: инстаграм Грилиша/Автор неизвестен
Как сообщает The Athletic, в "Астон Вилле" уверенны в том, что Джек Грилиш останется в команде как минимум на еще один сезон.
По информации источника, бирмингемцы уверенны, что могут удержать игрока сборной Англии, даже не взирая на интерес со стороны грандов - "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед". Также отмечается, что клуб намерен усилить линию атаки в это трансферное окно.
В прошедшем сезоне Грилиш сыграл 27 матчей за "Астон Виллу", в которых забил 7 голов и отдал 12 голевых передач.
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|Астон Вилла
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|Вест Хэм Юнайтед
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