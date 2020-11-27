Руководство авиакомпании "Победа" могут уволить из-за Дзюбы

Руководство авиакомпании "Победа" могут уволить из-за поступка в поддержку нападающего петербургского "Зенита" и сборной России Артема Дзюбы, который мастурбировал на камеру, сообщает Telegram-канал "Мутко против".

11 ноября борт "Победы", следовавший из Москвы в Екатеринбург, траекторией полета нарисовал рисунок полового органа, несмотря на запрет на подобные действия от авиадиспетчеров.

Директор авиакомпании выразил мнение, что данное действие было произведено в поддержку Дзюбы. Впрочем, владельцев авиакомпании не устроило подобное объяснение, поэтому руководящий состав компании может смениться.

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