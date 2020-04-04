Руководство "Барселоны" хочет ещё больше урезать зарплаты игроков

1 Теги барселонакоронавирус

Руководство "Барселоны" хочет ещё больше урезать зарплаты игроков

Сокращения зарплатного фонда футболистов "Барселоны" на 70 процентов недостаточно, чтобы покрыть дефицит клубного бюджета.

В связи с этим, как сообщает AS, руководство "блауграны" изучает возможность дальнейшего урезания окладов игроков.

Напомним, что "Барса" столкнулась с финансовыми проблемами из-за остановки сезона, обусловленной пандемией коронавируса.

"Сине-гранатовые" лидируют среди всех спортивных клубов мира по средней зарплате. На "Камп Ноу" игрок основы в среднем зарабатывает 11,8 миллионов евро в год.

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Комментарии

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Там урезать зарплату мало, нужно угостить весь коллектив лимонкой - другого выхода нет! Только Фати и Браутвейта позвать в подтребунку накануне.Без судей, эти днари бы даже за зону ЛЧ не боролись! Visca el Barca! Visca el VAR!

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