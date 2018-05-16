Руководство "Барселоны" хочет продать Суареса

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Руководство "Барселоны" хочет продать Суареса

Эксперт OkDiario Эдуардо Инда сообщил о желании руководства "Барселоны" расстаться с форвардом Луисом Суаресом.

"Большинство членов совета директоров "Барселоны" хочет ухода Суареса. Во-первых, они считают, что он слишком поглощает Лионеля Месси и оказывает на него плохое влияние. Во-вторых, в январе ему исполнится уже 32 года. Наконец, он наполовину обвиняется в вылете команды из Лиги Чемпионов. В последних 18 матчах турнира Суарес забил всего два гола" - приводит слова Инды Tribalfootball.

В этом сезоне Суарес провел 50 матчей, в которых забил 31 гол и отдал 19 ассистов.

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