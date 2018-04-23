Руководство "Барселоны" начало поиски замены для Вальверде - определен первый кандидат

Теги барселонаэрнесто вальвердеантонио контечелси

Руководство "Барселоны" начало поиски замены для Вальверде - определен первый кандидатРуководство каталонской "Барселоны" уже начало поиски замены для главного тренера своей команды Эрнесто Вальверде.

Так, по сведениям football.fr, который ссылается на испанскую прессу, первым альтернативным вариантом 54-летнему специалисту "сине-гранатовые" определили наставника лондонского "Челси" Антонио Конте, который ближайшим летом, как ожидается, покинет "Стемфорд Бридж".

Причиной возможного расставания каталонского гранда с Вальверде называется напряжение в отношениях между тренером и руководством клуба.

Напомним, игроки "Барселоны" поддержали Вальверде. | soccernews.ru

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