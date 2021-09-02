Руководство "Барселоны" не довольно футболом команды

1 Теги барселонарональд куман

Руководство "Барселоны" не довольно футболом командыФото: инстаграм Кумана/Автор неизвестен

Будущее главного тренера "Барселоны" Роналда Кумана под угрозой.

Как сообщает Адриа Сульдевила, руководство сине-гранатовых считает, что игры против "Атлетика" из Бильбао (1:1) и "Хетафе" (2:1) были неприемлемыми с точки зрения того, какой футбол показала команда.

По информации источника, правление хочет, чтобы стиль команды был более привлекательным.

Ранее сообщалось, что "Барселона" будет готова продлить контракт с Куманом, если в конце сезона команда выиграет Лигу чемпионов или Ла Лигу.

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