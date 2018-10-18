Руководство "Барселоны" не хочет вступать в контакт с окружением Неймара

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Руководство "Барселоны" не хочет вступать в контакт с окружением НеймараРуководство каталонской "Барселоны" не хочет вступать в контакт с окружением ведущего форварда ПСЖ Неймара.

Так, согласно информации Cadena SER, в стане "сине-гранатовых" все еще с опасением обсуждают возможное возвращение 26-летнего нападающего на "Камп Ноу". Руководство клуба не горит желанием вести диалог с представителями бразильца, которые представляют интересы футболиста в суде по не выплаченному ему "Барсой" бонусу в 2017-м году.

ПСЖ приобрел Неймара у "Барселоны" прошлым летом за 222 миллиона евро.

Напомним,  Неймар согласовал с президентом ПСЖ свою трансферную стоимость. | soccernews.ru

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Nika Admin

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