Руководство "Барселоны" не намерено возвращать Неймара

Руководство каталонской "Барселоны" не намерено возвращать в свою команду форварда ПСЖ Неймара, информирует Cadena Cope.

По сведениям источника, боссы "сине-гранатовых" весьма скептически оценивают свои шансы подписать 26-летнего нападающего парижан ввиду серьезных разногласий, которые сопровождали его уход из клуба летом прошлого года.

Напомним, "Барса" продолжает судиться с бразильцем относительно не выплаченного ему бонуса, который подразумевался игроку его контрактом с каталонским грандом.

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