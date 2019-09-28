Руководство "Барселоны" недовольно Артуром

Теги барселонапсжартур рамоснеймар

Руководство "Барселоны" недовольно Артуром

Действия полузащитника "Барселоны" Артура вызвали недовольство руководства каталонского клуба, сообщает Marca.

По сведениям издания, боссам "блауграны" не понравилось, что бразильский хавбек провёл время в компании своего соотечественника Неймара, с которым у клуба серьёзный финансовый спор.

При этом "сине-гранатовые" не будут применять санкции к футболисту.

В текущем сезоне Артур сыграл за "Барсу" 4 матча, забил 2 гола и сделал 1 ассист.

Неймар судится с бывшим клубом за бонус, который ему полагался за продление контракта в 2016 году. Каталонцы отказываются платить форварду после его скандального ухода в ПСЖ.

Не пропустите: "Барселона" пригрозила Неймару из-за предстоящего судебного разбирательства. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Аллегри может вернуться в "Милан"

Аллегри может вернуться в "Милан"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 6 14
2 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 6 13
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 6 13
4 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 6 12
5 Вильярреал Вильярреал 7 11
6 Гранада Гранада 6 11
7 Барселона Барселона 6 10
8 Севилья Севилья 6 10
9 Бетис Бетис 7 8
10 Хетафе Хетафе 6 7
11 Леванте Леванте 6 7
12 Осасуна Осасуна 6 7
13 Валенсия Валенсия 6 6
14 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 6 6
15 Сельта Виго Сельта Виго 6 6
16 Эйбар Эйбар 6 5
17 Алавес Алавес 6 5
18 Эспаньол Эспаньол 6 5
19 Мальорка Мальорка 6 4
20 Леганес Леганес 6 2
Полная таблица

топ-5 тегов