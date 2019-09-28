Руководство "Барселоны" недовольно Артуром
Действия полузащитника "Барселоны" Артура вызвали недовольство руководства каталонского клуба, сообщает Marca.
По сведениям издания, боссам "блауграны" не понравилось, что бразильский хавбек провёл время в компании своего соотечественника Неймара, с которым у клуба серьёзный финансовый спор.
При этом "сине-гранатовые" не будут применять санкции к футболисту.
В текущем сезоне Артур сыграл за "Барсу" 4 матча, забил 2 гола и сделал 1 ассист.
Неймар судится с бывшим клубом за бонус, который ему полагался за продление контракта в 2016 году. Каталонцы отказываются платить форварду после его скандального ухода в ПСЖ.
Не пропустите: "Барселона" пригрозила Неймару из-за предстоящего судебного разбирательства. | http://soccernews.ru
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