Руководство "Барселоны" недовольно поведением Дембеле

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Руководство "Барселоны" недовольно поведением Дембеле

Руководство "Барселоны" недовольно поведением французского вингера Усмана Дембеле, сообщает Football Espana.

По сведениям издания, в каталонском клубе считают, что 20-летний футболист ведёт неприемлемый образ жизни, а также не следует назначенной ему диете.

В этом сезоне Дембеле сыграл за "Барселону" всего 10 матчей, в которых сделал 3 ассиста.

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