Руководство "Барселоны" обеспокоено состоянием здоровья топ-игрока

Нападающий "Барселоны" Луис Суарес переживает о том, насколько серьезна его травма колена, утверждает Football Espana.

Руководство каталонского клуба обеспокоено состоянием здоровья уругвайца. Скорее всего, игрок может пропустить матч с "Реалом" в полуфинале Кубка Испании. Однако пока команда не заявляла о том, будет ли футболист участвовать.

Осенью 2018 года Суарес уже пропускал 2 недели из-за травмы, однако тогда ему не сделали операцию, из-за чего повреждение беспокоит его по сей день.

В текущем сезоне уругваец участвовал в 24 матчах, отметившись 16 голами и 5 ассистами.

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