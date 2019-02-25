Руководство "Барселоны" обеспокоено состоянием здоровья топ-игрока
Нападающий "Барселоны" Луис Суарес переживает о том, насколько серьезна его травма колена, утверждает Football Espana.
Руководство каталонского клуба обеспокоено состоянием здоровья уругвайца. Скорее всего, игрок может пропустить матч с "Реалом" в полуфинале Кубка Испании. Однако пока команда не заявляла о том, будет ли футболист участвовать.
Осенью 2018 года Суарес уже пропускал 2 недели из-за травмы, однако тогда ему не сделали операцию, из-за чего повреждение беспокоит его по сей день.
В текущем сезоне уругваец участвовал в 24 матчах, отметившись 16 голами и 5 ассистами.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|25
|57
|2
|Атлетико Мадрид
|25
|50
|3
|Реал Мадрид
|24
|45
|4
|Хетафе
|25
|39
|5
|Севилья
|25
|37
|6
|Алавес
|25
|37
|7
|Бетис
|25
|36
|8
|Реал Сосьедад
|24
|34
|9
|Валенсия
|25
|33
|10
|Атлетик Бильбао
|25
|33
|11
|Эйбар
|25
|31
|12
|Леганес
|25
|30
|13
|Леванте
|24
|30
|14
|Эспаньол
|25
|30
|15
|Жирона
|24
|27
|16
|Реал Вальядолид
|25
|26
|17
|Сельта Виго
|25
|25
|18
|Вильярреал
|25
|23
|19
|Райо Вальекано
|25
|23
|20
|Уэска
|25
|19