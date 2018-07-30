Руководство "Барселоны" обсудило с Дембеле его будущее

Теги барселонаусман дембелеэрик абидаль

Руководство "Барселоны" обсудило с Дембеле его будущееРуководство каталонской "Барселоны" обсудило с вингером своей команды Усманом Дембеле его будущее в клубе.

Так, по сведениям El Mundo Deportivo, спортивный директор "сине-гранатовых" Эрик Абидаль лично связался с 21-летним игроком, чтобы успокоить его в связи с подписанием еще одного игрока на его позицию - Малкома. Французский спортдир каталонского гранда заверил своего молодого соотечественника, что клуб по-прежнему рассчитывает на него, как на потенциального игрока основного состава.

Напомним,  Лангле оценил свой дебют за "Барселону". | soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Анонс дня: что нельзя пропустить 31 июля

Анонс дня: что нельзя пропустить 31 июля

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 38 93
2 Атлетико Мадрид 38 79
3 Реал Мадрид 38 76
4 Валенсия 38 73
5 Вильярреал 38 61
6 Бетис 38 60
7 Севилья 38 58
8 Хетафе 38 55
9 Эйбар 38 51
10 Жирона 38 51
11 Реал Сосьедад 38 49
12 Сельта Виго 38 49
13 Эспаньол 38 49
14 Алавес 38 47
15 Леванте 38 46
16 Атлетик Бильбао 38 43
17 Леганес 38 43
18 Депортиво Ла-Корунья 38 29
19 Лас Пальмас 38 22
20 Малага 38 20
Полная таблица

топ-5 тегов