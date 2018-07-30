Руководство "Барселоны" обсудило с Дембеле его будущее

Руководство каталонской "Барселоны" обсудило с вингером своей команды Усманом Дембеле его будущее в клубе.

Так, по сведениям El Mundo Deportivo, спортивный директор "сине-гранатовых" Эрик Абидаль лично связался с 21-летним игроком, чтобы успокоить его в связи с подписанием еще одного игрока на его позицию - Малкома. Французский спортдир каталонского гранда заверил своего молодого соотечественника, что клуб по-прежнему рассчитывает на него, как на потенциального игрока основного состава.

Напомним, Лангле оценил свой дебют за "Барселону". | soccernews.ru