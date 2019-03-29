Руководство "Барселоны" обсудит трансфер Гризманна
"Барселона" может купить французского нападающего "Атлетико" Антуана Гризманна, сообщает ESPN.
По сведениям издания, руководство каталонского клуба проведет собрание, на котором будет обсуждаться возможное приобретение француза. Ближайшим летом сумма отступных в его контракте составит 120 миллионов евро. Сам Гризманн согласен перейти в "Барселону" и даже готов пойти на снижение зарплаты ради перехода.
Другими вариантами для "Барселоны" являются форварды "Сельты" Максимилиано Гомес и "Айнтрахта" Лука Йович.
В нынешнем сезоне 28-летний Гризманн провел за "Атлетико" 39 матчей во всех турнирах, в которых забил 18 голов и отдал восемь результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.
Не пропустите: Экс-игрок ПСЖ: "Гризманн перейдет в "Барселону". | http://soccernews.ru
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В сети появились изображения мяча Лиги Чемпионов на следующий сезон
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|28
|66
|2
|Атлетико Мадрид
|28
|56
|3
|Реал Мадрид
|28
|54
|4
|Хетафе
|28
|46
|5
|Алавес
|28
|44
|6
|Севилья
|28
|43
|7
|Валенсия
|28
|40
|8
|Бетис
|28
|39
|9
|Атлетик Бильбао
|28
|37
|10
|Реал Сосьедад
|28
|36
|11
|Эйбар
|28
|35
|12
|Жирона
|28
|34
|13
|Эспаньол
|28
|34
|14
|Леганес
|28
|33
|15
|Леванте
|28
|31
|16
|Реал Вальядолид
|28
|29
|17
|Вильярреал
|28
|29
|18
|Сельта Виго
|28
|25
|19
|Райо Вальекано
|28
|23
|20
|Уэска
|28
|22