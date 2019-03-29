Руководство "Барселоны" обсудит трансфер Гризманна

Теги барселонаатлетико мадридантуан гризманн

Руководство "Барселоны" обсудит трансфер Гризманна

"Барселона" может купить французского нападающего "Атлетико" Антуана Гризманна, сообщает ESPN.

По сведениям издания, руководство каталонского клуба проведет собрание, на котором будет обсуждаться возможное приобретение француза. Ближайшим летом сумма отступных в его контракте составит 120 миллионов евро. Сам Гризманн согласен перейти в "Барселону" и даже готов пойти на снижение зарплаты ради перехода.

Другими вариантами для "Барселоны" являются форварды "Сельты" Максимилиано Гомес и "Айнтрахта" Лука Йович.

В нынешнем сезоне 28-летний Гризманн провел за "Атлетико" 39 матчей во всех турнирах, в которых забил 18 голов и отдал восемь результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

Не пропустите: Экс-игрок ПСЖ: "Гризманн перейдет в "Барселону". | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Реал" договорился с Рабьо

"Реал" договорился с Рабьо

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона Барселона 28 66
2 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 28 56
3 Реал Мадрид Реал Мадрид 28 54
4 Хетафе Хетафе 28 46
5 Алавес Алавес 28 44
6 Севилья Севилья 28 43
7 Валенсия Валенсия 28 40
8 Бетис Бетис 28 39
9 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 28 37
10 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 28 36
11 Эйбар Эйбар 28 35
12 Жирона Жирона 28 34
13 Эспаньол Эспаньол 28 34
14 Леганес Леганес 28 33
15 Леванте Леванте 28 31
16 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 28 29
17 Вильярреал Вильярреал 28 29
18 Сельта Виго Сельта Виго 28 25
19 Райо Вальекано Райо Вальекано 28 23
20 Уэска Уэска 28 22
Полная таблица

топ-5 тегов