Руководство "Барселоны" определилось с первым трансфером, над которым будет работать Абидаль

Руководство каталонской "Барселоны" определилось с первым трансфером, над которым будет работать новый спортивный директор клуба Эрик Абидаль.

Так, по сведениям El Mundo Deportivo, дебютным подписанием француза на его новом посту для "сине-гранатовых" должен стать полузащитник "Гремио" Артур. Уже в ближайшее время Абидаль отправится в Бразилию, чтобы закрыть трансфер 21-летнего хавбека.

Напомним, стала известна дата трансфера Лангле в "Барселону". | soccernews.ru