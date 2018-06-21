Руководство "Барселоны" определилось с первым трансфером, над которым будет работать Абидаль

Теги барселонаэрик абидальартур рамос

Руководство "Барселоны" определилось с первым трансфером, над которым будет работать АбидальРуководство каталонской "Барселоны" определилось с первым трансфером, над которым будет работать новый спортивный директор клуба Эрик Абидаль.

Так, по сведениям El Mundo Deportivo, дебютным подписанием француза на его новом посту для "сине-гранатовых" должен стать полузащитник "Гремио" Артур. Уже в ближайшее время Абидаль отправится в Бразилию, чтобы закрыть трансфер 21-летнего хавбека.

Напомним, стала известна дата трансфера Лангле в "Барселону". | soccernews.ru

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