Руководство "Барселоны" отказало Вальверде в покупке Иньиго Мартинеса
Защитник "Реала Сосьедад" Иньиго Мартинеса не перейдет в "Барселону", сообщает Diario Sport.
По сведениям издания, руководство каталонского клуба решило не покупать игрока, несмотря на просьбу главного тренера команды Эрнесто Вальверде. Боссы "Барселоны" посчитали, что усилие позиции центрального защитника не является в данный момент приоритетным.
Ранее сообщалось, что "Барселона" может заплатить за 26-летнего Мартинеса полную сумму отступных, которая составляет 32 миллиона евро.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|38
|93
|2
|Барселона
|38
|90
|3
|Атлетико Мадрид
|38
|78
|4
|Севилья
|38
|72
|5
|Вильярреал
|38
|67
|6
|Реал Сосьедад
|38
|64
|7
|Атлетик Бильбао
|38
|63
|8
|Эспаньол
|38
|56
|9
|Алавес
|38
|55
|10
|Эйбар
|38
|54
|11
|Малага
|38
|46
|12
|Валенсия
|38
|46
|13
|Сельта Виго
|38
|45
|14
|Лас Пальмас
|38
|39
|15
|Бетис
|38
|39
|16
|Депортиво Ла-Корунья
|38
|36
|17
|Леганес
|38
|35
|18
|Спортинг Хихон
|38
|31
|19
|Осасуна
|38
|22
|20
|Гранада
|38
|20