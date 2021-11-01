Руководство "Барселоны" отправится в Катар ради Хави

Фото: инстаграм Хави Эрнандеса/Автор неизвестен

Руководство "Барселоны" на этой неделе отправится в Катар, чтоб подписать контракт с главным тренером "Аль-Садда" Хави Эрнандесом, сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям источника, специалист может подписать контракт с каталонским клубом в четверг, 4 ноября. На посту наставника "Барселоны" Хави может сменить Рональда Кумана, который был уволен на прошлой неделе.

После 11 матчей "Барселона" с 16 очками занимает лишь девятое место в турнирной таблице чемпионата Испании.

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