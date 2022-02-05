Руководство "Барселоны" ответило Хави на просьбу выпускать Дембеле на поле

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Руководство "Барселоны" ответило Хави на просьбу выпускать Дембеле на поле

Фото инстаграм Усмана Дембеле

Наставник "Барселоны" Хави получил разрешение от руководства клуба ставить в состав нападающего Усмана Дембеле.

По информации Mundo Deportivo, согласно достигнутым договорённостям, решение об использовании 24-летнего футболиста может принимать только главный тренер. Боссы "сине-гранатовых" больше не будут вмешиваться в эту ситуацию.

Напомним, что француз отказался продлевать контракт, истекающий 30 июня, а также отклонил все предложения о трансфере. Из-за этого его хотели отстранить от команды до лета.

В текущем сезоне Дембеле сыграл за "Барсу" 11 матчей, забил 1 гол и сделал 2 ассиста.

Не пропустите: Уже три клуба отказались от Дембеле из-за его запросов по зарплате. | http://soccernews.ru
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