Руководство "Барселоны" ответило Хави на просьбу выпускать Дембеле на поле
Наставник "Барселоны" Хави получил разрешение от руководства клуба ставить в состав нападающего Усмана Дембеле.
По информации Mundo Deportivo, согласно достигнутым договорённостям, решение об использовании 24-летнего футболиста может принимать только главный тренер. Боссы "сине-гранатовых" больше не будут вмешиваться в эту ситуацию.
Напомним, что француз отказался продлевать контракт, истекающий 30 июня, а также отклонил все предложения о трансфере. Из-за этого его хотели отстранить от команды до лета.
В текущем сезоне Дембеле сыграл за "Барсу" 11 матчей, забил 1 гол и сделал 2 ассиста.
Не пропустите: Уже три клуба отказались от Дембеле из-за его запросов по зарплате. | http://soccernews.ru
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|Команда
|М
|О
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|Реал Мадрид
|20
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|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14