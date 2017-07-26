Руководство "Барселоны" поначалу не поверило слухам о переходе Неймара в ПСЖ

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Руководство "Барселоны" поначалу не поверило слухам о переходе Неймара в ПСЖ

Руководство "Барселоны" получало предупреждения о том, что ПСЖ может попытаться приобрести нападающего Неймара, сообщает Sport.es. 

Впрочем, несмотря на это, боссы каталонского клуба не обратили на это внимание, так как не поверили, что парижане способны заплатить за игрока полную сумму отступных, которая составляет 222 миллиона евро.

В итоге 25-летний Неймар встретился с представителями ПСЖ и дал предварительное согласие на переход. Теперь каталонцы всячески путям пытаются отговорить форварда от ухода.

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