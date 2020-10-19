Руководство "Барселоны" потребовало от игроков пойти на снижение зарплат
Руководство "Барселоны" обратилось к футболистам команды с просьбой пойти на снижение зарплаты. Из-за этого между сторонами возник конфликт. Об этом сообщает Marca.
Боссы каталонского клуба считают, что игрокам необходимо согласится на урезание оклада, так как зарплата футболистов составляет более девяноста процентов расходов команды.
По данным источника, игроки в скором времени оповестят руководство о том, что они не собираются идти на переговоры с руководством.
А еще: "Барселона" имеет самый молодой состав за последние 7 сезонов| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
Лента новостей
-
Главный тренер "Краснодара" пропустит матч Лиги Чемпионов с "Ренном"
-
Руководство "Барселоны" потребовало от игроков пойти на снижение зарплат
-
Заболотный высказался о высокой зарплате футболистов
-
Агент Евсеева высказался о будущем тренера
-
Акинфеев поздравил с днем рождения Владимира Габулова
-
"СЭ": в Москве могут запретить матчи со зрителями
-
Гендиректор "Зенита" высказался о предстоящем матче с "Химками"
-
Оздоев высказался о новичке "Зенита" Венделе
-
"Спартак" готов был приобрести игрока "Ромы" в последний день закрытия трансферного окна
-
Заболотный: "Забрал баннер "Антошка, давай, забей немножко" у фанатов "Зенита". Это трофей и мечта"
-
Чалханоглу начал переговоры с "Миланом" о новом контракте
-
Хавбек "Реала" Эдегор пропустит месяц из-за травмы
-
Валуев высказался о предстоящем матче "Зенита" с "Брюгге"
-
Названы 10 претендентов на позицию центрального нападающего для сборной всех времен
-
Семь игроков "Дженоа" все еще больны коронавирусом
-
"Реал" этой зимой может вернуть Регилона из "Тоттенхэма"
-
Кукурелья может стать игроком "Атлетико"
-
Газизов оценил дебют Мозеса в составе "Спартака"
-
"Ювентус" определился с будущим Дибалы
-
УЕФА назначил судейскую бригаду на матч "Зальцбург" - "Локомотив"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18