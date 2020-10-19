Руководство "Барселоны" потребовало от игроков пойти на снижение зарплат

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Руководство "Барселоны" потребовало от игроков пойти на снижение зарплат

Руководство "Барселоны" обратилось к футболистам команды с просьбой пойти на снижение зарплаты. Из-за этого между сторонами возник конфликт. Об этом сообщает Marca.

Боссы каталонского клуба считают, что игрокам необходимо согласится на урезание оклада, так как зарплата футболистов составляет более девяноста процентов расходов команды.

По данным источника, игроки в скором времени оповестят руководство о том, что они не собираются идти на переговоры с руководством.

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