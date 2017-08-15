Руководство "Барселоны" проанализировало ситуацию с возможными трансферами

Теги барселонакоутиньоусман дембелемарко верратти

Руководство "Барселоны" проанализировало ситуацию с возможными трансферамиВчера руководство каталонской "Барселоны" на собрании проанализировало ситуацию с возможными трансферами клуба.

Как информирует El Mundo Deportivo, "сине-гранатовые" решили не менять свои трансферные приоритеты, все так же намереваясь заполучить текущим летом полузащитника английского "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо и вингера дортмундской "Боруссии" Усмана Дембеле. При этом каталонцы откажутся от идеи приобретения хавбека французского ПСЖ Марко Верратти ввиду того, что клуб сделал ставку на бразильского легионера "красных".

Напомним, "Барселона" потратит на Дембеле и Коутиньо 200 миллионов евро. | soccernews.ru

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