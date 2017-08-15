Руководство "Барселоны" проанализировало ситуацию с возможными трансферами
Вчера руководство каталонской "Барселоны" на собрании проанализировало ситуацию с возможными трансферами клуба.
Как информирует El Mundo Deportivo, "сине-гранатовые" решили не менять свои трансферные приоритеты, все так же намереваясь заполучить текущим летом полузащитника английского "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо и вингера дортмундской "Боруссии" Усмана Дембеле. При этом каталонцы откажутся от идеи приобретения хавбека французского ПСЖ Марко Верратти ввиду того, что клуб сделал ставку на бразильского легионера "красных".
Напомним, "Барселона" потратит на Дембеле и Коутиньо 200 миллионов евро. | soccernews.ru
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|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|38
|93
|2
|Барселона
|38
|90
|3
|Атлетико Мадрид
|38
|78
|4
|Севилья
|38
|72
|5
|Вильярреал
|38
|67
|6
|Реал Сосьедад
|38
|64
|7
|Атлетик Бильбао
|38
|63
|8
|Эспаньол
|38
|56
|9
|Алавес
|38
|55
|10
|Эйбар
|38
|54
|11
|Малага
|38
|46
|12
|Валенсия
|38
|46
|13
|Сельта Виго
|38
|45
|14
|Лас Пальмас
|38
|39
|15
|Бетис
|38
|39
|16
|Депортиво Ла-Корунья
|38
|36
|17
|Леганес
|38
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|18
|Спортинг Хихон
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|20