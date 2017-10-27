Руководство "Барселоны" провело переговоры с агентом Гризманна

Руководство "Барселоны" по-прежнему интересуется нападающим мадридского "Атлетико" Антуаном Гризманном.

Как сообщает Mundo Deportivo, представители каталонского клуба уже контактировали с агентом футболиста сборной Франции.

Контракт Гризманна с мадридским клубом в силе до лета 2022 года.

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